В Вильнюсе криминалисты нашли у подозреваемых большое количество наркотиков и денег

Ведется расследование по 3 ч. 260 ст. УК ЛР (нелегальное производство, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа очень большого количества наркотических или психотропных веществ).

В ходе расследования задержаны четверо подозреваемых. Все они арестованы.

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли 80 000 евро, средства для фасовки наркотиков, другие важные для следствия улики.

Согласно материалам расследования, психотропные вещества распространяли через популярное приложение для переписки в интернете. Чаще всего продавец и покупатель никогда до этого не виделись.

Предполагается, что покупатель переводит деньги, а потом забирает наркотики в указанном ему месте.