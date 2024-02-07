В Вильнюсе криминалисты нашли у подозреваемых большое количество наркотиков и денег

 
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В январе Криминальная полиция Главного комиссариата Вильнюсского округа задержала в столице подозреваемых в незаконном приобретении и хранении очень большого количества наркотиков - около 1 кг так называемого "кристалла". В ходе расследования были задержаны и подозреваемые в распространении этого наркотика.

Ведется расследование по 3 ч. 260 ст. УК ЛР (нелегальное производство, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа очень большого количества наркотических или психотропных веществ).

В ходе расследования задержаны четверо подозреваемых. Все они арестованы.

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли 80 000 евро, средства для фасовки наркотиков, другие важные для следствия улики.

Согласно материалам расследования, психотропные вещества распространяли через популярное приложение для переписки в интернете. Чаще всего продавец и покупатель никогда до этого не виделись.

Предполагается, что покупатель переводит деньги, а потом забирает наркотики в указанном ему месте.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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