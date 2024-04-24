В Вильнюсе конфликт завершился убийством

Звонившая женщина сказала, что поссорились двое мужчин, и один из них нанес другому ножевое ранение.

Полиция задержала несколько человек, но потом оставила под арестом только звонившую по номеру 112 женщину. Известно, что у нее такая же фамилия, как и у покойного.