2024.04.24 21:33

В Вильнюсе конфликт завершился убийством

 
ru.DELFI.lt

В среду вечером полицию вызвали на место конфликта в Вильнюсе. Сообщалось об убийстве.

Звонившая женщина сказала, что поссорились двое мужчин, и один из них нанес другому ножевое ранение.

Врачи пытались спасти жизнь пострадавшего (1973 г.р.), но тщетно – он умер от потери крови.

На месте происшествия работали многочисленные наряды полиции.

Полиция задержала несколько человек, но потом оставила под арестом только звонившую по номеру 112 женщину. Известно, что у нее такая же фамилия, как и у покойного.

Delfi благодарит читателя Лукаса за видео!

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии