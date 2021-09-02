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У вильнюсской компании мошенники выманили крупную сумму денег, сообщает полиция.
По предварительным данным, 1 сентября, в 20.12 ч. в полицию поступило сообщение о том, что из компании обманным путем выманили 11 300 евро.
Начато расследование по 1 ч. 182 ст. УК ЛР (мошенничество).
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