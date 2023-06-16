В Вильнюсе извращенец избил двух мальчиков

По данным полиции, 15 июня женщина сообщила, что около 14.45 ч. того же дня, в Вильнюсе, в районе Жверинас, на ул. Героев Украины, на ее сына и его друга напал незнакомый мужчина.

Мальчики сказали, что мужчина избил их и демонстрировал им свой половой орган. Поскольку пострадали несовершеннолетние, полиция больше информации не предоставляет.

Ведется расследование по факту нарушения общественного порядка.