В Вильнюсе извращенец избил двух мальчиков

По данным полиции, 15 июня женщина сообщила, что около 14.45 ч. того же дня, в Вильнюсе, в районе Жверинас, на ул. Героев Украины, на ее сына и его друга напал незнакомый мужчина.
Мальчики сказали, что мужчина избил их и демонстрировал им свой половой орган. Поскольку пострадали несовершеннолетние, полиция больше информации не предоставляет.
Ведется расследование по факту нарушения общественного порядка.
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