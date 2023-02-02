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Департамент полиции сообщает, что в Вильнюсе было совершено изнасилование.
По предварительным данным, 1 февраля, в 15.40 ч., в Вильнюсе на ул. Жалёи в лесном массиве, незнакомый мужчина, применив физическую силу изнасиловал несовершеннолетнюю девушку (2007 г.р.).
Полиция расследует преступление.
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