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В Вильнюсе двое агрессоров избили 14-летнего подростка. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.
В Вильнюсе избит несовершеннолетний ребенок
© Shutterstock nuotr.

18 апреля в полицию обратилась женщина (1982 г.р.). Она сообщила, что в 18.15 ч. того же дня в Вильнюсе был избит ее сын (2008 г.р.). По словам мальчика, нападавших было двое.

Пострадавший был доставлен в больницу. После оказания помощи ребенку назначили амбулаторное лечение.

Полиция начала расследование по факту причинения физической боли или незначительного ущерба здоровью.

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