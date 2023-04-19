В Вильнюсе избит несовершеннолетний ребенок

18 апреля в полицию обратилась женщина (1982 г.р.). Она сообщила, что в 18.15 ч. того же дня в Вильнюсе был избит ее сын (2008 г.р.). По словам мальчика, нападавших было двое.
Пострадавший был доставлен в больницу. После оказания помощи ребенку назначили амбулаторное лечение.
Полиция начала расследование по факту причинения физической боли или незначительного ущерба здоровью.
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