В Вильнюсе из-за пожара в квартире из многоквартирного дома были эвакуированы люди

 
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6 февраля, в 21 ч. поступило сообщение о пожаре в Лаздинае.

По словам пожарных-спасателей, в 8-этажном доме на ул. Архитекту открытым пламенем горела квартира на 5-м этаже. Сначала на место пожарища выехали две автоцистерны, затем прислали подкрепление – еще одну автоцистерну и автолестницу.

Пожарные-спасатели эвакуировали жителей дома. Одних сняли с помощью автолестницы, других вывели через подъезд. Через час пожар потушили.

По предварительным данным, люди во время пожара не пострадали. Пожарные выясняют причину пожара.

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