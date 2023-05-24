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По данным Вильнюсской полиции, 23 мая, в 21.49 ч. поступило сообщение о том, что над рельсами на виадуке висит подозрительный предмет. Были подозрения, что это могла быть взрывчатка.
В Вильнюсе из-за подозрительного предмета на время был закрыт виадук над железной дорогой
© ELTA / Josvydas Elinskas

Полиция приехала в указанное место к виадуку на ул. С.Даряус ир С.Гирено и обнаружила привязанную к перилам черную жестянку.

В 21.51 ч. полиция ввела план "Щит". Движение на виадуке было закрыто, на место выехали сотрудники антитеррористического отряда "Арас".

По словам очевидцев, с обеих сторон на въезде на виадук дежурила полиция и скорая. Подозрения не подтвердились.

В 22.33 ч. план "Щит" был отозван.

Сотрудники "Арас" установили, что жестянка была пустой. Ведется расследование по факту нарушения общественного порядка.

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