В Вильнюсе из-за подозрительного предмета на время был закрыт виадук над железной дорогой

Полиция приехала в указанное место к виадуку на ул. С.Даряус ир С.Гирено и обнаружила привязанную к перилам черную жестянку.
В 21.51 ч. полиция ввела план "Щит". Движение на виадуке было закрыто, на место выехали сотрудники антитеррористического отряда "Арас".
По словам очевидцев, с обеих сторон на въезде на виадук дежурила полиция и скорая. Подозрения не подтвердились.
В 22.33 ч. план "Щит" был отозван.
Сотрудники "Арас" установили, что жестянка была пустой. Ведется расследование по факту нарушения общественного порядка.
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