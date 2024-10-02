2024.10.02 09:48

В Вильнюсе из-за акта вандализма отменены испытания автономного автобуса

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilniaus gatvėmis pradėjo kursuoti autonominis autobusas
Vilniaus gatvėmis pradėjo kursuoti autonominis autobusas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

Испытания автономного автобуса, которые должны были пройти в Вильнюсе в среду, были отменены из-за действий вандалов, сообщает Judu.

Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Facebook. В сообщении говорится, что разрисованный граффити автономный автобус вернется на трассу после работ по очистке граффити.

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