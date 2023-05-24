В Вильнюсе из троллейбуса выпала пожилая пассажирка

Скопировать ссылку В Вильнюсе из троллейбуса выпала пожилая пассажирка

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В 11 ч. в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, 54-летний водитель троллейбуса тронулся с остановки, не закрыв двери, из транспортного средства выпала 84-летняя пассажирка. Пожилая женщина упала на тротуар, она была доставлена в больницу.