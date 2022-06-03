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В пятницу в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё, из тягача вылилось топливо. Сообщается о том, что на этом участке было перекрыто движение.
В Вильнюсе из топливного бака тягача вытекло горючее, для движения открыта одна полоса
© Facebook

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 8.48 ч. на ул. Тукстантмячё (около центра Porsche), на пути со стороны Минского шоссе, тягач Mercedes Benz заехал на канализационный люк и повредил бензобак.

По словам пожарных-спасателей, в баке было около 1000 л горючего.

Сообщается, что специалисты пытаются заделать бак, чтобы остановить утечку топлива, пожарные-спасатели также собирают разлившееся горючее, чтобы оно не попало в грунтовые воды. Из бака выкачали 600 л горючего.

Вильнюсская полиция информировала о том, что закрыто движение от проспекта Саванорю (кольцевого перекрестка) в сторону Минского шоссе.

На месте происшествия работают многочисленные наряды пожарных-спасателей, полиция и работники Grinda.

Из-за ДТП образовались заторы, движение в Вильнюсе было парализовано.

Сообщается, что работы займут один-два часа. В 10.47 ч. открыта одна полоса.

В Вильнюсе из топливного бака тягача вытекло горючее, для движения открыта одна полоса
© Facebook

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