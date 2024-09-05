В Вильнюсе из пневматики обстреляли окна белорусского прихода Константинопольской церкви

„В окно нашего храма сегодня ночью кто-то стрелял из пневматики. Разбили стекло“, - написал Александр Кухта и опубликовал фотографии.
„Я не думаю, что это случайность“, - добавил священник. По его словам, происшествие в храме вписывается в серию недавних похожих провокаций против белорусов и их организаций в Вильнюсе.
Известно, что инцидент произошел в ночь на 4 сентября. Днем повреждения обнаружил Георгий Рой. Священники сообщили в полицию и экзарху Константинопольского патриарха в Литве. Полиция осмотрела храм, сняла отпечатки пальцев и забрала пулю, сообщает подробности белорусское независимое издание „Зеркало“.
"Достойные продолжатели дела комсомола"
Кто именно стрелял в окна храма, пока не установлено. Сами священники считают происшествие провокацией белорусских спецслужб.
„Главная версия, которой придерживается и беларуская диаспора в Литве, и большинство литовского общества, и которая подтверждается множеством косвенных признаков – это провокации беларуского КГБ, которое хочет запугать местных беларусов и поссорить нас с литовцами. Но как оно на самом деле, разбирается полиция“, - отметил Александр Кухта.
По его мнению, люди, которые напали на церковь, являются „достойными продолжателями дела комсомола“.
„Ну что тут скажешь? Понятно откуда копыта торчат и проходили уже подобное… И это ничто в сравнении с жертвами ракетных ударов в Украине“, - прокомментировал Георгий Рой.
По сообщению Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, в среду в 18.6 час. поступило сообщение о том, что в церкви, где проходит служба, металлическим шариком (предположительно, пулей) разбито оконное стекло.
По предварительным данным, окно было повреждено в период с 3 сентября 18.00 час. по 4 сентября 14.00 час. на улице Ижганитойо в Вильнюсе.
Согласно материалам следствия, неизвестный умышленно повредил оконное стекло здания круглой металлической дробью. В настоящее время в здании, которое принадлежит Вильнюсскому городскому муниципалитету, действует Белорусский молельный дом. Лицо, повредившее чужое имущество, с места происшествия скрылось. Материальный ущерб не установлен, обстоятельства происшествия выясняются.
В Вильнюсе за две ночи напали на три белорусские организации
Кроме стрельбы по окнам православного храма известно как минимум еще о двух случаях вандализма в белорусских организациях за последние двое суток.
В ночь с 3 на 4 сентября неизвестные выбили стекла в окнах Центра белорусской культуры и общины. Чем именно были нанесены повреждения, пока не установлено. Организация обратилась в полицию.
Также представители белорусской общественной организации „Дапамога“ сообщили, что в ночь на 5 сентября обнаружили возле своего помещения надпись. На асфальте красной краской было написано по-литовски: „Baltarusų parazitams čia ne vieta“ (Белорусским паразитам здесь не место). Полиция составила протокол.
Напомним, в июле 2024 года в Вильнюсе также был зафиксирован похожий случай. В магазине сувениров, который открыли беларусские политэмигранты, кто-то повредил окна и написал на литовском: „Домой, беларусские свиньи“.