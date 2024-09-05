В Вильнюсе из пневматики обстреляли окна белорусского прихода Константинопольской церкви

Кто именно стрелял в окна храма, пока не установлено. Сами священники считают происшествие провокацией белорусских спецслужб.

Известно, что инцидент произошел в ночь на 4 сентября. Днем повреждения обнаружил Георгий Рой. Священники сообщили в полицию и экзарху Константинопольского патриарха в Литве. Полиция осмотрела храм, сняла отпечатки пальцев и забрала пулю, сообщает подробности белорусское независимое издание „Зеркало“.

„Я не думаю, что это случайность“, - добавил священник. По его словам, происшествие в храме вписывается в серию недавних похожих провокаций против белорусов и их организаций в Вильнюсе.

„В окно нашего храма сегодня ночью кто-то стрелял из пневматики. Разбили стекло“, - написал Александр Кухта и опубликовал фотографии.

„Главная версия, которой придерживается и беларуская диаспора в Литве, и большинство литовского общества, и которая подтверждается множеством косвенных признаков – это провокации беларуского КГБ, которое хочет запугать местных беларусов и поссорить нас с литовцами. Но как оно на самом деле, разбирается полиция“, - отметил Александр Кухта.

По его мнению, люди, которые напали на церковь, являются „достойными продолжателями дела комсомола“.

„Ну что тут скажешь? Понятно откуда копыта торчат и проходили уже подобное… И это ничто в сравнении с жертвами ракетных ударов в Украине“, - прокомментировал Георгий Рой.