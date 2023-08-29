29 августа 2023 г. 08:24

В Вильнюсе из окна выпал мужчина, задержаны подозреваемые

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В Вильнюсе начато расследование - ночью нашли выпавшего из окна и пострадавшего мужчину.

Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло 29 августа, в 1.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Виршулишкю - из окна застекленного балкона выпал молодой человек 1991 г.р. Пострадавший находится в больнице.

на место происшествия приехала полиция и нашла в квартире двух молодых женщин. Одна (2005 г.р.) была трезвой, а другая (2002 г.р.) – пьяной (1,16 промилле). Кроме того, в квартире находился и нетрезвый (0,80 промилле) молодой человек (2004 г.р.).

Все трое были задержаны.

начато расследование по факту нанесения легких телесных повреждений.

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