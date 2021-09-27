В Вильнюсе из грузовика на дорогу посыпались строительные блоки

Это произошло на ул. Шяурес. Поскольку сломался правый борт кузова, большая часть блоков выпала на обочину и скатилась на луг. Часть блоков упала на дорогу – к счастью, другие машины за грузовиком не ехали.

Выпавшие блоки были быстро собраны.