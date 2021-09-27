В Вильнюсе из грузовика на дорогу посыпались строительные блоки

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27 сентября, в 13 ч., в Вильнюсе только по счастливой случайности не произошла трагедия: из грузовика Volvo на дорогу посыпались строительные блоки.
Это произошло на ул. Шяурес. Поскольку сломался правый борт кузова, большая часть блоков выпала на обочину и скатилась на луг. Часть блоков упала на дорогу – к счастью, другие машины за грузовиком не ехали.
Выпавшие блоки были быстро собраны.
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