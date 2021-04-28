В Вильнюсе из ехавшего мусоровоза выпал и поранился рабочий

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В среду, в 14.03 ч., англоговорящий мужчина (1996 г.р.) сообщил, что в Вильнюсе, на ул. А.Мицкявичаус, он выпал из ехавшего мусоровоза Volvo.
Выяснилось, что мусоровоз Volvo - машина компании Ekonovus, а пострадавший – чернокожий работник компании, упавший из ехавшей машины (он стоял в задней части ехавшей машины).
По предварительным данным, мужчина получил травмы спины и ноги, скорая увезла его в больницу.
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