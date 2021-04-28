В Вильнюсе из ехавшего мусоровоза выпал и поранился рабочий

Выяснилось, что мусоровоз Volvo - машина компании Ekonovus, а пострадавший – чернокожий работник компании, упавший из ехавшей машины (он стоял в задней части ехавшей машины).

По предварительным данным, мужчина получил травмы спины и ноги, скорая увезла его в больницу.