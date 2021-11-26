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25 ноября, в 2.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Рагувос, из дома украли 75 000 евро и разные ювелирные изделия. Ущерб – 85 000 евро.
Начато расследование.
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