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В Вильнюсе из библиотеки на ул. Университето после визита одного мужчины возникли подозрения, что он мог украсть ценные книги.
VU bibliotekoje eksponuojamas M. Mažvydo „Katekizmo“ originalas
VU bibliotekoje eksponuojamas M. Mažvydo „Katekizmo“ originalas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В полицию сообщили, что 19 мая, в 13.15 ч. в библиотеке мужчина украл ценные исторические книги, оригиналы которых подменил фальшивками.

Ущерб устанавливается. Ведется расследование. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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