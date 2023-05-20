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В Вильнюсе из библиотеки на ул. Университето после визита одного мужчины возникли подозрения, что он мог украсть ценные книги.
В полицию сообщили, что 19 мая, в 13.15 ч. в библиотеке мужчина украл ценные исторические книги, оригиналы которых подменил фальшивками.
Ущерб устанавливается. Ведется расследование. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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