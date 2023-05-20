В Вильнюсе из библиотеки украдены ценные книги

Скопировать ссылку В Вильнюсе из библиотеки украдены ценные книги

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В Вильнюсе из библиотеки на ул. Университето после визита одного мужчины возникли подозрения, что он мог украсть ценные книги.