В Вильнюсе и Вильнюсском районе две женщины отдали мошенникам 17 000 евро

В четверг вечером, около 17.20 час. в полицию Вильнюсского уезда поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и американской технологической компании Google, выманили у 65-летней женщины 7 тыс. евро.
Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества.
В тот же день около 14.30 час. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе неизвестные, представившиеся сотрудниками госслужбы, выманили у 85-летней женщины 10 тыс. евро.
По данному факту также начато предварительное расследование.
Литовская полиция постоянно напоминает о том, что мошенники представляются работниками банка, полицейскими и сотрудниками Google, информация об этом также размещена в столичном общественном транспорте, однако несмотря на это почти ежедневно поступают заявления от лиц, пострадавших от действия таких мошенников.