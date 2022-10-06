В Вильнюсе и Вильнюсском районе на дорогах пострадали трое школьников

Сообщается, что в 8 ч. поступило сообщение о том, что в Реше (Вильнюсский район), рядом со школой автомобиль сбил двоих детей. На место происшествия приехали скорая и полиция.
Дети пострадали по дороге в школу.
В 8.13 ч., в Вильнюсе, на ул. Жеручё, был сбит еще один ребенок. По предварительным данным, школьный медработник сообщил, что автомобиль красного цвета сбил 9-летнюю девочку, которая шла в школу.
Женщина сказала полиции, что виновник с места происшествия уехал. Девочке потребовалась помощь врачей. Полиция ведет расследование.
Через час сбивший девочку водитель сам приехал на место происшествия и сообщил о несчастье в полицию. Он сказал, что зацепил ребенка. Девочка от помощи отказалась и пошла в школу. Водитель сказал, что сразу в полицию не позвонил, потому что у него не было с собой телефона.
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