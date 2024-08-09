В Вильнюсе и Вильнюсском районе две женщины отдали мошенникам 17 000 евро

В четверг вечером, около 17.20 час. в полицию Вильнюсского уезда поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и американской технологической компании Google, выманили у 65-летней женщины 7 тыс. евро.

Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества.

В тот же день около 14.30 час. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе неизвестные, представившиеся сотрудниками госслужбы, выманили у 85-летней женщины 10 тыс. евро.

По данному факту также начато предварительное расследование.