11 мая, в 13.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Шв. Стяпоно, у дома ножом был ранен мужчина (1978 г.р.). После оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение. Задержан нетрезвый (2,18 промилле) подозреваемый (1985 г.р.). Начато расследование.

В тот же день, в 6.30 ч., в Шилутском районе, в Жемайчу Науяместисе Naumiesčio, около дома был обнаружен раненый мужчина (1965 г.р.). Пострадавший был госпитализирован. Задержан подозреваемый (1961 г.р.). Начато расследование.