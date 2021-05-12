11 мая, в 13.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Шв. Стяпоно, у дома ножом был ранен мужчина (1978 г.р.). После оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение. Задержан нетрезвый (2,18 промилле) подозреваемый (1985 г.р.). Начато расследование.
В тот же день, в 6.30 ч., в Шилутском районе, в Жемайчу Науяместисе Naumiesčio, около дома был обнаружен раненый мужчина (1965 г.р.). Пострадавший был госпитализирован. Задержан подозреваемый (1961 г.р.). Начато расследование.
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