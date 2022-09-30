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В Шилуте было обнаружено тело мужчины с травмой головы, а в Вильнюсе – мертвый мужчина с синяками на груди. Обстоятельства смерти выясняет полиция.
В Вильнюсе и в Шилуте нашли тела людей со следами насилия
© DELFI / Jaunius Matonis

Департамент полиции сообщает, что 29 сентября, в 19 ч. в Шилуте, на ул. Комунару, на тротуаре обнаружено тело мужчины (1965 г.р.) с рубленой раной на голове.

Подозревают, что он мог упасть и получить несовместимую с жизнью травму.

Через час в Вильнюсе, в квартире на ул. Саусё 13-осёс, было обнаружено тело мужчины (1972 г.р.). В области груди на теле были синяки.

Полиция начала расследование.

Причину смерти обоих мужчин выяснят судмедэксперты.

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