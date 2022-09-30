В Вильнюсе и в Шилуте нашли тела людей со следами насилия

Департамент полиции сообщает, что 29 сентября, в 19 ч. в Шилуте, на ул. Комунару, на тротуаре обнаружено тело мужчины (1965 г.р.) с рубленой раной на голове.
Подозревают, что он мог упасть и получить несовместимую с жизнью травму.
Через час в Вильнюсе, в квартире на ул. Саусё 13-осёс, было обнаружено тело мужчины (1972 г.р.). В области груди на теле были синяки.
Полиция начала расследование.
Причину смерти обоих мужчин выяснят судмедэксперты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Чтобы снизить счета за электричество, жители предпринимают и незаконные действия
В Литве растут цены на электричество, поэтому жители...
Литовский предприниматель об Украине: там ад, который обычному человеку пережить сложно
Война в Украине идет больше полугода. За это время люди...
Путин признал "независимость" Херсонской и Запорожской областей Украины. Это формальность для их аннексии (1)
Российский президент Владимир Путин подписал указы о...