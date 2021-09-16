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В Вильнюсе и в Клайпеде трагически оборвалась
жизнь двух женщин.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции информирует, что 15 сентября, в 7.10 ч. в Клайпеде, на проспекте Балту, во дворе дома было обнаружено дело молодой женщины (1991 г.р.). Подозревают, что женщина выпала из окна.

16 сентября, в 1.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Эрфурто, у многоквартирного дома было обнаружено тело женщины (1948 г.р.). Подозревают, что женщина выпала с балкона.

Полиция расследует происшествия.

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