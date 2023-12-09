В Вильнюсе и в Клайпеде обнаружены тела, вероятно, замерзших мужчин

8 декабря, в 7.15 ч. в Клайпеде, на проспекте Тайкос во дворе дома было обнаружено тело мужчины. Личность покойного пока не установлена. Мужчине могло быть 40-50 лет.

Delfi уже сообщал, что 8 декабря, в 6.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Жалюю Яжеру, было обнаружено тело мужчины 1985 г.р. На теле следов насилия не обнаружено. Рядом с телом лежала бутылка от алкоголя. Подозревают, что мужчина замерз.

После обеда, в 14.40 ч. в столице, на ул. Паневежё, около заброшенного здания было обнаружено еще одно тело. Личность покойного пока не установлена.