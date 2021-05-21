В Вильнюсе и в Алитусском районе обнаружены тела мужчин

20 мая, в 14.30 ч., в Вильнюсе, в Григишкес, в заброшенном доме, обнаружено тело мужчины 50–60 лет, личность покойного не установлена.
В 18.27 ч., того же дня, в деревне Даугай, Алитусский район, во дворе около автомобиля было обнаружено тело мужчины (1960 г.р.) со следами царапин.
Полиция выясняет обстоятельства смерти покойных.
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