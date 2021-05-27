aA
Полиция информировала о том, что в Вильнюсе и Шяуляйском районе неизвестные подожгли автомобили.
25 мая, в 23.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Парко, начался пожар в автомобиле BMW 530, горел двигатель и все, что под капотом. Подозревают поджог.
27 мая в 00.16 ч., в Шяуляйском районе, в деревне Толёчу, загорелся автомобиль Nissan Juke, выгорело все под капотом. Подозревают поджог.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюсцы покупают более дорогое жилье не потому, что живут лучше (1)
Статистика первого квартала 2021 года показала, что в...
Министр транспорта Литвы: некоторые вопросы Ryanair к Беларуси – очень интересные (42)
Некоторые вопросы главы ирландской компании Ryanair...
Мэр Вильнюса заявил, что не будет претендовать на третий срок (2)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил в фейсбуке, что...
Прогноз погоды: конец весны ничего хорошего не сулит (1)
В ближайшие дни погода почти не изменится: будет...
Глава МИД Литвы: Лукашенко открыто угрожает нашей стране наркотиками и нелегальными мигрантами (435)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...