В Вильнюсе и Шяуляйском районе неизвестные подожгли автомобили

25 мая, в 23.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Парко, начался пожар в автомобиле BMW 530, горел двигатель и все, что под капотом. Подозревают поджог.

27 мая в 00.16 ч., в Шяуляйском районе, в деревне Толёчу, загорелся автомобиль Nissan Juke, выгорело все под капотом. Подозревают поджог.

Ведется расследование.