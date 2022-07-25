В Вильнюсе и Шяуляй около многоквартирных домов обнаружены тела мужчин.

По предварительным данным, 24 июля, в 5 ч., в Вильнюсе, на ул. Шилтнамю, в Вильнюсской больнице скончался мужчина (1934 г.р.), которого в 2.30 ч., нашли около многоквартирного дома в Вильнюсе, на ул. Месиню с многочисленными травмами. Подозревают, что мужчина выпал из окна на втором этаже дома. Ведется расследование.
В 23.40 ч. того же дня, во дворе дома на ул. Гумбинес, было обнаружено тело мужчины 45-55 лет без внешних следов насилия, подозревают, что он выпал из окна на втором этаже. Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Возвращение коронавируса: настоящие цифры заставят вернуть маски еще до осени
Специалисты говорят, что число больных намного выше,...
В транзитных поездах, следующих через Литву, может быть больше россиян: причина неожиданная
С 1 августа 2022 года транзитом через Литву в...
За 6 месяцев этого года больше 10 000 белорусов получили вид на жительство в Литве
За 6 месяцев этого года 10 116 белорусов и 1687 россиян...
Спецэфир Delfi: пять месяцев войны — настроения и надежды украинцев
Прошло пять месяцев с момента нападения России на...
Возвращается литовское лето: один из дней будет особенно дождливым
В понедельник днем около Литвы ненадолго усилится...