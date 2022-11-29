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Инцидент произошел на ул. Архитекту, в Лаздинае.
В Вильнюсе хулиган напал на трех женщин и прыгнул на коляску с двойней
© DELFI / Jaunius Matonis

Вильнюсская полиция сообщает, что хулигана задержали в понедельник.

28 ноября, в 10.30 ч. мужчина (1979 г.р.) в общественном месте напал на женщину (1956 г.р.) и ударил ее ногой в спину.

Затем он напал на других ни в чем неповинных людей. Пострадали еще две женщины.

В конце мужчина прыгнул на коляску с младенцами. 7-месячных двойняшек увезли в больницу. К счастью, они серьезных травм не получили, после осмотра врачи отпустили малышей домой.

Подозреваемый был задержан. Ведется расследование по факту нарушения общественного порядка.

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