В Вильнюсе грузовой автомобиль зажал человека, на место происшествия выехали врачи

По предварительным данным, сообщение было зарегистрировано в 10.21 ч.

Позвонивший по номеру 112 мужчина сказал, что грузовик прижал его к автомобилю.

Мужчина жаловался на боли в спине, сказал, что ему 25 лет.

На место происшествия выехали врачи и полиция.