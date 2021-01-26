В Вильнюсе грузовой автомобиль зажал человека, на место происшествия выехали врачи

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26 января в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, грузовой автомобиль зажал человека.
По предварительным данным, сообщение было зарегистрировано в 10.21 ч.
Позвонивший по номеру 112 мужчина сказал, что грузовик прижал его к автомобилю.
Мужчина жаловался на боли в спине, сказал, что ему 25 лет.
На место происшествия выехали врачи и полиция.
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