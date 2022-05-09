В Вильнюсе грузовик разбил шесть автомобилей

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9 мая, в 11.15 ч., в Вильнюсе, около католического храма в Пилайте, грузовик разбил шесть стоявших машин.
Люди в ДТП не пострадали, однако машины повреждены очень серьезно, сломаны два дерева. Водитель грузовика сказал, что причиной ДТП стало лопнувшее переднее колесо.
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