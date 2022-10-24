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В Вильнюсе около дома было совершено нападение на женщину, грабитель вырвал из ее уха золотую сережку.
В Вильнюсе грабитель вырвал из уха женщины золотую сережку
© DELFI / Karolina Pansevič

Вильнюсская полиция сообщила, что на 77-летнюю женщину было совершено нападение около 15 ч. на ул. Кауно. Незнакомый мужчина вырвал из ее уха золотую серьгу.

У пострадавшей не было телефона, она вызывала полицию с телефона прохожего. Пришлось вызывать и скорую, потому что из уха текла кровь. Пострадавшую увезли в больницу. После оказания помощи ей назначили амбулаторное лечение.

Женщина сказала, что грабителю было около 60 лет. Он убежал в сторону ул. Альгирдо.

Полиция осмотрела окрестности, но подозреваемого не нашла. Начато расследование.

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