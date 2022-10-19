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В столице, в Науининкай, средь бела дня было совершено вооруженное ограбление. Грабитель ударил свою жертву ножом и забрал деньги и документы.
Жестокое ограбление произошло на ул. Дарбининку.
Полиция сообщает, что около 13 ч. незнакомый человек ударил ножом мужчину 1987 г.р.
Грабитель забрал у пострадавшего телефон, кошелек, в котором было 100 евро, и документы.
Пострадавший был госпитализирован.
Грабителя ищет полиция. Начато расследование.
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