aA
В столице, в Науининкай, средь бела дня было совершено вооруженное ограбление. Грабитель ударил свою жертву ножом и забрал деньги и документы.
Peilis
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

Жестокое ограбление произошло на ул. Дарбининку.

Полиция сообщает, что около 13 ч. незнакомый человек ударил ножом мужчину 1987 г.р.

Грабитель забрал у пострадавшего телефон, кошелек, в котором было 100 евро, и документы.

Пострадавший был госпитализирован.

Грабителя ищет полиция. Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Новый "президентский" рейтинг: если убрать одну фамилию, получается новый расклад

Если бы президентские выборы в Литве проходили в...

Эфир Delfi: родители на войне, дочь — волонтер, священник — в армии

Нелегкий, но разговор с надеждой получился у нашей...

В Литве принимают новый закон, введут плату за одноразовые тонкие пакеты

Парламентский комитет по охране окружающей среды...

Политики предлагают заменить 1 мая другим выходным днем

1 мая - Международный день трудящихся - предлагается...

Новый прогноз синоптиков: есть две плохие новости

В среду днем в Литве похолодает, кроме того, ожидается...