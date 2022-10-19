Жестокое ограбление произошло на ул. Дарбининку.

Полиция сообщает, что около 13 ч. незнакомый человек ударил ножом мужчину 1987 г.р.

Грабитель забрал у пострадавшего телефон, кошелек, в котором было 100 евро, и документы.

Пострадавший был госпитализирован.

Грабителя ищет полиция. Начато расследование.