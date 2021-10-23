К счастью, пожар вовремя заметили, огонь не успел захватить большое пространство. В квартире на первом этаже горел диван. Пожарные быстро потушили огонь.

"Мальчик вышел в магазин, а через 15 минут диван уже горел", – сказал один из пожарных.