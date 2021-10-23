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23 октября, в 17.37 ч., пожарным-спасателям сообщили о пожаре на ул. Ю.Лебеджё.
К счастью, пожар вовремя заметили, огонь не успел захватить большое пространство. В квартире на первом этаже горел диван. Пожарные быстро потушили огонь.
"Мальчик вышел в магазин, а через 15 минут диван уже горел", – сказал один из пожарных.
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