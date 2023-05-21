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21 мая, в 16.59 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о пожаре в Вильнюсе, на ул. Жеминос, 27. Квартира горела открытым пламенем.
В Вильнюсе горела квартира, погибла женщина
© DELFI / Tomas Vinickas

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Видео порталу. Delfi передал читатель. Портал благодарит его за предоставленный материал.

Звонившие по номеру 112 сказали, что из квартиры виден огонь, есть ли в квартире люди, очевидцы не знали.

Пожарные-спасатели, потушив огонь, нашли в квартире тело женщины.

Из многоквартирного дома пожарные-спасатели эвакуировали около 20 человек.

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