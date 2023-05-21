В Вильнюсе горела квартира, погибла женщина

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Видео порталу. Delfi передал читатель. Портал благодарит его за предоставленный материал.
Звонившие по номеру 112 сказали, что из квартиры виден огонь, есть ли в квартире люди, очевидцы не знали.
Пожарные-спасатели, потушив огонь, нашли в квартире тело женщины.
Из многоквартирного дома пожарные-спасатели эвакуировали около 20 человек.
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