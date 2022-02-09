В Вильнюсе горел подземный гараж, пожарные вывели из него женщину

По предварительным данным, пожар начался на -2 этаже подземного гаража. По словам пожарных, территория сильно задымлена, там много машин. На месте происшествия работают: 4 автоцистерны, автолестница, автомобиль штаба.

На место высланы специальные дыхательные аппараты. Сообщается, что в гараже была обнаружена женщина, пожарные вывели ее на улицу. По данным полиции, женщина не пострадала.

Предполагается, что пострадавшая хотела выехать из гаража, но надышалась угарного газа. Пожарные-спасатели информировали жителей о сложившейся ситуации.

Движение рядом с объектом регулирует полиция.

Пожарные-спасатели обнаружили очаг возгорания. В гараже горела кладовка. По предварительным данным, в 8.55 ч. пожар был локализован.