aA
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в среду, в 7.04 ч. поступило сообщение о пожаре в гараже на ул. Габиёс, 42.
В Вильнюсе горел подземный гараж, пожарные вывели из него женщину
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, пожар начался на -2 этаже подземного гаража. По словам пожарных, территория сильно задымлена, там много машин. На месте происшествия работают: 4 автоцистерны, автолестница, автомобиль штаба.

На место высланы специальные дыхательные аппараты. Сообщается, что в гараже была обнаружена женщина, пожарные вывели ее на улицу. По данным полиции, женщина не пострадала.

Предполагается, что пострадавшая хотела выехать из гаража, но надышалась угарного газа. Пожарные-спасатели информировали жителей о сложившейся ситуации.

Движение рядом с объектом регулирует полиция.

Пожарные-спасатели обнаружили очаг возгорания. В гараже горела кладовка. По предварительным данным, в 8.55 ч. пожар был локализован.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Beveik metus be sekso gyvenantis vyras šaukiasi pagalbos – specialistė atsakė, kaip susilaikymas paveikia žmogų

Delfi Plius Giedrė Balčiūtė

Kaip užklumpa širdies ir kraujagyslių ligos: visas infarktą patyrusias 30-metes vienijo ta pati savybė

Delfi Plius Edmundas Jakilaitis

Apie ginklus: Jakilaitis išbando garso slopintuvus – ar išties jie veikia taip, kaip rodo filmai

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Magnetinė Lietuva ieško priešnuodžio po stulbinančio bumo atėjusiam štiliui – kuria naujus produktus, ketina veržtis į Baltijos šalis ir virtualią erdvę

Ernestas Naprys

Kas atsitinka, kai robotą dulkių siurblį perki žiūrėdamas tik į specifikacijas: „Roidmi Eve Plus“ apžvalga

Delfi Plius Edita Rouge

Dėl byrančių santykių kalti mes patys: kodėl tik po vedybų suvokiame, su kuo iš tiesų turime reikalą

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Noriu papildomų pajamų: kaip susigaudyti tarp investavimo galimybių ir kur tikėtis daugiausiai grąžos?

Ernestas Naprys

Į rekordus pašoko elektros suvartojimas – ar Lietuvoje pakanka elektrinių ir kiek jų statome?

Delfi Plius Tomas Janonis

Sužibo viltis patekti į milijonierių užimtą ežero pakrantę: po STT tyrimo imtasi beprecedenčių priemonių

Delfi Plius Sniego pilys

Po daugybės metų Rusijoje prabilo SSRS mirties bausmės nuosprendžius vykdęs vyras: nusikaltėliams sakydavo „einame į kabinetą“

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Koks turtas, atėjus krizei, nuvertėja greičiausiai, o koks yra saugiausia investicija?

Delfi Plius Snieguolė Miceikaitė

Teisininkas atsako: kaip nustatomas vaikui skiriamas išlaikymas ir ką daryti, jei vienas iš tėvų grasina nedirbti ir nemokėti?

Delfi Plius Modesta Meškė

Vargina įkyrūs inkštirai? Laikykitės kosmetologės rekomendacijų – būtina griežtai atsisakyti ir vieno maisto produkto

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Išskirtinės nakvynės vietos Lietuvoje: privatumas garantuotas, o poilsis gamtoje su visais patogumais kainuoja nuo 50 eurų

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Magistrą studijuojanti striptizo šokėja: man sunku patikėti, kai merginos giriasi, kad daug uždirba

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Investuotojas Kandzeras – apie degančias akis, skraidančius verslo angelus ir vyrišką sambūrį

TOP новостей

Треть переболевших COVID-19 сталкиваются с такими симптомами: они не проходят месяцами (3)

Постоянная усталость, сложность с концентрацией...

"Содра" начинает выплачивать пенсии: многие получатели почувствуют перемены

Уже в январе Фонд социального страхования (" Содра ")...

После остановки действия "паспортов возможностей" количество покупателей увеличилось на треть

После остановки действия "паспортов возможностей"...

Коронавирус в Литве: 13 149 новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 13 149 новых...

Шимоните едва не прошла мимо резиденции, в которой ее ждал Джонсон (3)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните побывала с...