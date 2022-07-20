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В среду в Вильнюсе поступило сообщение о том, что на ул. Йонажолю, загорелся мусоровоз.
В Вильнюсе горел мусоровоз
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Сообщение поступило в 12.07 ч.

Пожарные-спасатели информировали, что на место происшествия выехали две автоцистерны.

Пожарные потушили огонь, мусоровоз продолжил свой рейс.

Во время инцидента люди не пострадали.

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