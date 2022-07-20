В Вильнюсе горел мусоровоз

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В среду в Вильнюсе поступило сообщение о том, что на ул. Йонажолю, загорелся мусоровоз.
Сообщение поступило в 12.07 ч.
Пожарные-спасатели информировали, что на место происшествия выехали две автоцистерны.
Пожарные потушили огонь, мусоровоз продолжил свой рейс.
Во время инцидента люди не пострадали.
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