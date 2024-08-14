В Вильнюсе горел дом – погибли два человека

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского управления, информация о происшествии передана на Станцию ​​скорой медицинской помощи Вильнюсского округа.

„Когда приехали пожарные, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. Пожарные с дыхательными аппаратами проникли внутрь и обнаружили двух человек, их вынесли на улицу и сейчас реанимируют. По предварительным данным, их реанимируют врачи“, – рассказала Elta представитель Департамента противопожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.

Позже сообщили, что находившиеся в доме люди погибли.