В Вильнюсе горел автомобиль Mercedes-Benz

Инцидент произошел в 21 ч. На место происшествия выехали две автоцистерны.

По предварительным данным, загорелся ехавший автомобиль. Пока работали пожарные-спасатели, движение регулировала полиция.

По данным дежурного Департамента пожарной безопасности и спасения, во время инцидента никто не пострадал.

В 21.28 ч. пожарные-спасатели с места происшествия сообщили, что пожар ликвидирован.

Водитель рассказала, что не сразу заметила, что машина горит. Водители других машин сигналили ей и показывали, что машина горит. Пожар начался в задней части автомобиля, потом дым пошел и спереди, Mercedes-Benz остановился.

Причина пожара выясняется.



