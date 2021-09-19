В Вильнюсе эвакуируют ТЦ Akropolis, вызваны саперы "Араса"

Полиция информировала, что в 11.32 ч. поступило сообщение о бомбе в ТЦ Akropolis.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили подозрительную сумку, был введен план "Щит".

Из ТЦ эвакуировали покупателей и работников, вызвали саперов антитеррористической группы "Арас".

Очевидцы говорят, что территория огорожена, движение остановлено. По данным очевидцев, задержан один человек.