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В воскресенье к вильнюсскому торговому центру съехались пожарные, полиция и врачи скорой, вызваны саперы "Араса".
В Вильнюсе эвакуируют ТЦ Akropolis, вызваны саперы "Араса"
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Полиция информировала, что в 11.32 ч. поступило сообщение о бомбе в ТЦ Akropolis.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили подозрительную сумку, был введен план "Щит".

Из ТЦ эвакуировали покупателей и работников, вызвали саперов антитеррористической группы "Арас".

Очевидцы говорят, что территория огорожена, движение остановлено. По данным очевидцев, задержан один человек.

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