В Вильнюсе два ДТП парализовали движение – повреждены два тягача и три легковушки

 
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ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

В понедельник в Вильнюсе два ДТП парализовали движение.

Полиция информировала, что в 12 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Конституциёс, на круговом перекрестке, произошло массовое ДТП. По словам звонившего, столкнулись два тягача и три легковых автомобиля.

На место происшествия, кроме полиции, выезжали врачи и пожарные-спасатели.

Выяснилось, что произошло несколько ДТП.

На ул. Гележинё Вилко, рядом с кольцевым перекрестком, столкнулись тягач и легковой автомобиль. А недалеко от этого места другой тягач столкнулся с двумя легковушками.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Однако из-за ДТП образовались заторы.

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