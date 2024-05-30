В Вильнюсе ДТП совершила спешившая на самолет водитель

ДТП произошло в 3.47 ч. Около въезда в аэропорт перевернулся автомобиль Nissan Qashqai. О ДТП сообщил очевидец, который сказал, что не знает, есть ли в машине пострадавшие. Он видел, что к машине бежали люди. Автомобиль не загорелся.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция. Автомобилем управляла женщина 1991 г.р. Она, поворачивая налево, не пропустила ехавший в противоположном направлении автомобиль Toyota Prius. Toyota Prius ехала на зеленый свет. Nissan столкнулся с Toyota, снес два знака и перевернулся. Водитель Nissan ехала в машине одна. Она спешила на самолет.