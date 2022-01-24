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В ночь на понедельник, после полуночи, в Вильнюсе ба перекрестке Молетского шоссе и ул. Мокслининку столкнулись автомобили Mini Cooper D Paceman и BMW.
В Вильнюсе ДТП совершила нетрезвая водитель Mini Cooper
© DELFI

BMW, которым управлял 18-летний юноша, ехал по Молетскому шоссе в сторону центра города, а Mini – в обратном направлении. На перекрестке Mini Cooper D Paceman повернул налево, на ул. Мокслининку и столкнулся с BMW.

BMW врезался в светофор и снес его. Водитель BMW получил травму руки, ему было назначено амбулаторное лечение.

Водитель Mini (1972 г,р.) была пьяна (1,51 промилле, второй раз алкотестер показал 1,42 промилле).

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