В Вильнюсе ДТП совершила нетрезвая водитель Mini Cooper

BMW, которым управлял 18-летний юноша, ехал по Молетскому шоссе в сторону центра города, а Mini – в обратном направлении. На перекрестке Mini Cooper D Paceman повернул налево, на ул. Мокслининку и столкнулся с BMW.
BMW врезался в светофор и снес его. Водитель BMW получил травму руки, ему было назначено амбулаторное лечение.
Водитель Mini (1972 г,р.) была пьяна (1,51 промилле, второй раз алкотестер показал 1,42 промилле).
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