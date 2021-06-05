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В субботу в Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый водитель.
В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый водитель
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Сообщение о ДТП в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю поступило в 18.39 ч. Столкнулись два автомобиля. На место ДТП приехала и скорая. Выяснилось, что на перекрестке автомобиль Audi врезался в остановившийся у перекрестка автомобиль BMW.

После столкновения BMW оказался на газоне, а Audi врезался в столб. Полиция выяснила, что виновник ДТП пьян (2,44 промилле).

Мужчину после ДТП увезли в больницу. Сообщают, что в машине он сидел босиком, в салоне была бутылка с алкоголем.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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