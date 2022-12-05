В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый гражданин Украины

Полиция, пожарные-спасатели и врачи получили сообщение о том, что в Вильнюсском районе с дороги съехал автомобиль.
По предварительным данным, в 20.23 ч. в Немежеле (Вильнюсский район) произошло ДТП. Автомобиль съехал с дороги, попал в кювет и перевернулся.
Пожарные-спасатели помогли водителю выбраться из машины. По данным полиции, люди в ДТП не пострадали.
Выяснилось, что водитель был пьян – больше 1,5 промилле. Ведется расследование.
В 21.26 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Укмергес в Вильнюсе - автомобиль столкнулся с другим транспортным средством и уехал с места ДТП.
Полиция на ближайшей АЗС обнаружила виновника ДТП. Он был пьян. По данным полиции, в организме гражданина Украины было 1,71 промилле. Люди в ДТП не пострадали.
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