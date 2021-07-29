В Вильнюсе ДТП совершил и с места происшествия сбежал водитель Ford

Автомобиль съехал с дороги, заехал на середину насыпи, врезалась в столб и одним колесом застряла в бетонной канаве для стока воды.
Очевидцы рассказали, что водитель вышел из машины и направился к работавшим неподалеку дорожным рабочим. Он попросил их помочь вытащить автомобиль, но рабочие отказались, поскольку им показалось, что мужчина пьян. Тогда мужчина разозлился и бросил камнем в их технику и убежал.
Когда на место происшествия приехала полиция, водителя Ford на месте происшествия не было. Куда и почему он ушел, выясняет полиция.
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