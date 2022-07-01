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В пятницу, в 13.46 ч. поступило сообщение о ДТП в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю.
В Вильнюсе - ДТП с участием BMW: после столкновения машина заехала на тротуар
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По предварительным данным, BMW врезался в ехавший в том же направлении Ford, съехал с дороги и врезался в лестницу. Сообщается, что автомобилем BMW управлял мужчина лет 40, врачи увезли его в больницу. Пока неизвестно, был ли водитель трезвым.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В Вильнюсе - ДТП с участием BMW: после столкновения машина заехала на тротуар
© Facebook
В Вильнюсе - ДТП с участием BMW: после столкновения машина заехала на тротуар
© Facebook

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