В Вильнюсе - ДТП с участием BMW: после столкновения машина заехала на тротуар

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В пятницу, в 13.46 ч. поступило сообщение о ДТП в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю.
По предварительным данным, BMW врезался в ехавший в том же направлении Ford, съехал с дороги и врезался в лестницу. Сообщается, что автомобилем BMW управлял мужчина лет 40, врачи увезли его в больницу. Пока неизвестно, был ли водитель трезвым.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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