В Вильнюсе доверчивый мужчина отдал свой телефон, "доброжелатель" опустошил его банковский счет

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Доверие обошлось мужчине слишком дорого.

Вильнюсская окружная полиция 29 сентября получила сообщение о том, что мужчине 1968 г.р. 23 сентября в Вильнюсе на улице Пелесос неизвестный пообещал установить на телефон приложение по аренде самокатов. Он обманным путем завладел данными электронного банкинга и уехал, не отдав телефон.

Позже, незаконно получив доступ к банковским счетам, преступник присвоил 7172 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии 5 ч. 178 ст. Уголовного кодекса Литовской Республики.

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