В Вильнюсе доверчивый мужчина отдал свой телефон, "доброжелатель" опустошил его банковский счет

Вильнюсская окружная полиция 29 сентября получила сообщение о том, что мужчине 1968 г.р. 23 сентября в Вильнюсе на улице Пелесос неизвестный пообещал установить на телефон приложение по аренде самокатов. Он обманным путем завладел данными электронного банкинга и уехал, не отдав телефон.