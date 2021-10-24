Примерно в 16.08 на ул. Пергалес мужчина (1978 г.р.) представил сотруднику службы безопасности магазина "паспорт возможностей", выданный на имя другого лица (1977 г.р.). Начато досудебное расследование.
Около 20.10 на ул. Озо несовершеннолетняя (2004 г.р.) предъявила охраннику супермаркета "паспорт возможностей", выданный на имя другого лица (2006 г. рождения). Начато досудебное расследование.
Напомним, накануне, в пятницу, полиция по всей стране проверяла посетителей ТЦ и начала 38 досудебных расследований в отношении лиц, которые пытались воспользоваться чужими "паспортами возможностей".
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