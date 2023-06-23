В Вильнюсе было совершено ограбление, пострадал известный историк

Полиция информирует, что 16 июня, в 1.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Диджёи, неизвестные избили мужчину (1968 г.р.) и украли кошелек с 500 евро, документами, банковскими картами и дисконтными картами.
Ущерб – около 530 евро.
Пострадавший был госпитализирован.
Портал alfa.lt сообщает, что в центре Вильнюса был избит и ограблен известный литовский историк Далюс Жигялис.
У мужчины также отняли оригинальную повязку литовских партизан 1944 г., сообщает портал.
Ведется расследование.
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