23 июня 2023 г. 14:13

В Вильнюсе было совершено ограбление, пострадал известный историк

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

16 июня ночь в центре Вильнюса было совершено ограбление. Выяснилось, что пострадал известный историк.

Полиция информирует, что 16 июня, в 1.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Диджёи, неизвестные избили мужчину (1968 г.р.) и украли кошелек с 500 евро, документами, банковскими картами и дисконтными картами.

Ущерб – около 530 евро.

Пострадавший был госпитализирован.

Портал alfa.lt сообщает, что в центре Вильнюса был избит и ограблен известный литовский историк Далюс Жигялис.

У мужчины также отняли оригинальную повязку литовских партизан 1944 г., сообщает портал.

Ведется расследование.

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