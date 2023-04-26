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24 апреля в Вильнюсе была ограблена женщина. Подозреваемый еще не найден.
Полиция информировала, что 24 апреля, в 15.57 ч., в Вильнюсе, на ул. Л.Асанавичютес, незнакомый человек схватил женщину (1952 г.р.) за горло, сорвал с шей золотую цепочку с кулоном.
Ущерб – 1050 евро.
По факту ограбления ведется расследование, полиция разыскивает подозреваемого.
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